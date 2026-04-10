Nova Danse Open Air Canal Barboteur Paris

Résident dans « nova danse », Antoine Bouchot et sa bande de potes investissent la péniche pour un DJ set exceptionnel aux sonorités house, disco, jazz-fusion et “French Touch”, le tout en public ✨

Gardez les yeux ouverts, la programmation complète sera annoncée très prochainement

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : 24/04

Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

⏰ 18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Pour célébrer les beaux jours, Antoine Bourachot & friends vous donnent rendez-vous le 24 avril pour une grande fête au Canal Barboteur !

Le vendredi 24 avril 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T18:00:00+02:00_2026-04-24T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19, quai du Lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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