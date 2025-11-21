Nova Materia + Grive – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 19:30 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Club concerts : une soirée avec deux concerts dans le Club d’ONYX et la découverte d’un vin local ! Y’a de l’électricité dans l’air ! Nova Materia (dark wave et techno trance) : Plaques de tôle, tubes métalliques, guitares électriques, machines numériques et sampleurs connectés aux rumeurs du monde : tel est l’instrumentarium de Nova Materia, composé de Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez. Proposant une alchimie sonore à la fois organique et technoïde, Nova Materia brouille les frontières entre EBM, industriel et post-punk. Le dernier EP du duo francochilien confirme son statut d’explorateurs sonores, livrant une expérience immersive et radicale, captivante dans ses moments introspectifs et électrisante sur le dancefloor.> Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez (multi instuments) Grive (post-rock et shoegaze) : Né de la rencontre entre La Féline et Mondkopf, Grive puise sa source d’inspiration dans les textures sonores du shoegaze et du post-rock des années 90 pour créer des compositions à la fois rêveuses et puissantes. Leur premier album, Tales of Uncertainty, qualifié d’ « incandescent » par Libération, révèle des compositions denses, où s’unissent riffs nerveux et mélodies envoûtantes. Sur scène, le groupe en version quatuor donne corps à des textures sonores foisonnantes, qui allient tension électrique et profondeur contemplative. Émotions garanties !> Agnès Gayraud, Paul Régimbeau, Jean-Michel Pirès (batterie), Léa Moreau (clavier) Durée estimée :1er concert : 45 min.2e concert : 55 min. à 1h.

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr