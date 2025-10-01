NOVA TWINS – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

mercredi 1 octobre 2025.

NOVA TWINS Début : 2025-10-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ELDORADO PRÉSENTE EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT PRODUCTIONS : NOVA TWINSpremière partie : HOTWAXLes Nova Twins – Amy Love (chant/guitare) et Georgia South (basse) – sont un duo audacieux qui défie les genres et réécrit les règles du rock alternatif. Leur premier album, « Who Are The Girls? », les a placées comme des outsiders en plein essor, tandis que leur album suivant, « Supernova », salué par la critique et présélectionné pour le prix Mercury, a été marqué par une énergie puissante et inébranlable qui a consolidé leur réputation d’innovatrices musicales intrépides.Réputés pour leurs concerts époustouflants, les Nova Twins ont fait le tour du monde et conquis les scènes des plus grands festivals tels que Glastonbury, Summer Sonic, Reading & Leeds et Rock en Seine. Leur présence explosive a été saluée par des artistes comme Elton John, Flea, Bring Me The Horizon et Tom Morello, ce qui confirme leur statut d’artistes à part entière. Leur détermination sans faille a également été récompensée par de nombreuses distinctions, dont deux nominations aux BRIT Awards (groupe de l’année et meilleur groupe rock/alternatif).En plus de leur musique, les Nova Twins jouent un rôle clé dans la transformation culturelle. En faveur d’une représentation plus étendue dans l’industrie, elles ont réussi à faire campagne pour une catégorie alternative aux MOBO Awards, témoignant ainsi d’une influence qui dépasse largement la scène, mais qui peut également inspirer une nouvelle génération d’artistes qui vont au-delà des frontières.L’été dernier, Amy et Georgia ont arpenté les scènes américaines avec les Foo Fighters, tout en participant à une saison de festivals très chargée, et en préparant un nouvel album qui promet de briser le moule une fois de plus. Restez à l’écoute.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69