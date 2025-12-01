Nova Vida au Lao Café Lao Café Arles
Nova Vida au Lao Café
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h. Lao Café 8, boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Ce vendredi, on lance les vacances de Noël comme il se doit au Lao !
Musique live, ambiance chaleureuse et bonne cuisine le groupe Nova Vida s’invite au Lao Café pour une soirée toute en good vibes entre jazz, soul et standards revisités.
Un moment à partager autour d’un verre et d’une belle assiette ! .
Lao Café 8, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 25 22
English :
This Friday, we’re kicking off the Christmas vacations in style at Lao!
