Novacel – Visite de site Novacel Déville-lès-Rouen

Novacel – Visite de site Lundi 3 novembre, 08h30 Novacel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Novacel ouvre ses portes pour faire découvrir ses métiers, ses savoir-faire et ses équipements.

Lors de cette visite, vous aurez l’opportunité de :

Découvrir nos ateliers de production et nos process industriels,

Rencontrer nos équipes passionnées et échanger avec des professionnels du secteur,

Comprendre les enjeux de l’industrie d’aujourd’hui et de demain : innovation, qualité, transition écologique et numérique,

Dates: du 3 au 7 novembre

Novacel 27 rue Docteur emile bataille Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie

