Novacel – Visite de site Novacel Déville-lès-Rouen

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Novacel ouvre ses portes pour faire découvrir ses métiers, ses savoir-faire et ses équipements.
Lors de cette visite, vous aurez l’opportunité de :
- Découvrir nos ateliers de production et nos process industriels,
- Rencontrer nos équipes passionnées et échanger avec des professionnels du secteur,
- Comprendre les enjeux de l’industrie d’aujourd’hui et de demain : innovation, qualité, transition écologique et numérique,
Dates: du 3 au 7 novembre
Novacel 27 rue Docteur emile bataille Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie
