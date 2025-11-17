Novacel – Visite de site Novacel Déville-lès-Rouen
Novacel – Visite de site Novacel Déville-lès-Rouen lundi 17 novembre 2025.
Novacel – Visite de site Lundi 17 novembre, 08h30 Novacel Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T17:00:00+01:00
Novacel 27 rue Docteur emile bataille Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « cmehaignery@novacel-solutions.com »}]
Semaine de l’industrie – Visite de notre site