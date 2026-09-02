Informations pratiques

Lusigny-sur-Barse

Novastella : un spectacle sous les étoiles

Plage de Lusigny-sur-Barse Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

À 19h, assistez à la lecture de « L’Homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, avant de partager un pique-nique tiré du sac.



À 20h, place au spectacle « Nova Stella ». Confortablement installés sur des chaises longues, laissez-vous raconter l’espace de manière poétique et métaphysique.



Le spectacle prend la forme de la confession d’un astronome solitaire et nocturne, hanté par la mort des étoiles. À la suite d’une déception amoureuse, cet astrophysicien passe ses nuits à attendre l’apparition exceptionnelle d’une supernova, fantôme lumineux d’une étoile morte des centaines de millions d’années auparavant.



Un rendez-vous proposé dans le cadre du programme « Sciences et société : Cap sur l’espace », financé par le Département, et à l’occasion de « Biblis en folie ».



Tout public – À partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation. .

Plage de Lusigny-sur-Barse Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 01

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English :

L’événement Novastella : un spectacle sous les étoiles Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne