Novecento monologue théâtral et musical d’après Alessandro Baricco Lurbe-Saint-Christau

Novecento monologue théâtral et musical d’après Alessandro Baricco

Musique Ragtime, Piano Stride et des improvisations voyageant dans la musique brésilienne:

Bossa-Nova , le Swing , le Be-bop et bien sûr le Blues ainsi que le Boogie-Woogie l

Novecento, un monologue théâtral de l’écrivain Alessandro Baricco, raconte l’histoire fabuleuse de Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento.

Ce dernier, abandonné à sa naissance sur un paquebot, grandit parmi l’équipage et des musiciens d’un orchestre de Jazz. L’enfant devient un virtuose au piano. Sa réputation le rend célèbre, si bien qu’un jour il est provoqué en duel musical par un pianiste star.

Cette histoire, menée tambour battant, est racontée par le trompettiste de l’orchestre Tim Tooney, ami de Novecento et témoin privilégié de sa vie. Tim Tooney incarné sur scène par Yohann Villa nua (comédien, accompagné par le musicien Christophe Barennes (piano) qui se veulent fidèles au texte et aux musiques jouées à l’épo .

