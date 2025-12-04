NOVECENTO THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

NOVECENTO THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse jeudi 4 décembre 2025.

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-20 21:50:00

Années 1930, en plein océan Atlantique résonne une musique entre New York et Liverpool le sound de l’inimitable Atlantic Jazz Band.

A bord du Virginian, paquebot qui relie l’Europe à l’Amérique, Danny Boodman T.D Lemon Novecento joue du piano, il joue une musique particulière et envoutante comme l’écho de l’océan… Il est né sur ce bateau et il n’a encore jamais mis le pied à terre. Dans le port de New York, l’ancien trompettiste du groupe, Tim Tooney, nous raconte l’histoire d’un pianiste hors notes. 16.8 .

English :

In the 1930s, on the Atlantic Ocean, music resonates between New York and Liverpool: the sound of the inimitable Atlantic Jazz Band.

German :

In den 1930er Jahren ertönt mitten im Atlantik eine Musik zwischen New York und Liverpool: der Sound der unnachahmlichen Atlantic Jazz Band.

Italiano :

Negli anni Trenta, in mezzo all’Oceano Atlantico, la musica risuona tra New York e Liverpool: il suono dell’inimitabile Atlantic Jazz Band.

Espanol :

En los años treinta, en pleno océano Atlántico, la música resuena entre Nueva York y Liverpool: el sonido de la inimitable Atlantic Jazz Band.

