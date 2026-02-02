Novelists + TSS + Vianova

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Fer de lance du metal progressif hexagonal, Novelists revient sur scène avec la puissance et la finesse qui ont fait sa réputation. Porté désormais par la voix percutante de Camille Contreras, le groupe mêle avec brio mélodie, rage et émotions pures.

Fer de lance du metal progressif hexagonal, Novelists revient sur scène avec la puissance et la finesse qui ont fait sa réputation. Porté désormais par la voix percutante de Camille Contreras, le groupe mêle avec brio mélodie, rage et émotions pures, confirmant son statut de référence européenne du metal moderne.

En ouverture, Vianova (DE) viendra défendre son metalcore audacieux signé chez Arising Empire un son polymorphe, vibrant, où s’entrechoquent groove, soul et 80’s synths, dans un show explosif à l’énergie contagieuse.

Et pour chauffer la scène, TSS ouvrira le bal avec un set brut et sans détour, entre breakdowns nerveux et riffs massifs.

Une soirée où les frontières du metal se repoussent — entre technicité, intensité et émotions à vif.

Soirée en partenariat avec Artificial Waves 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spearheading the French progressive metal scene, Novelists return to the stage with the power and finesse for which they are renowned. Now led by the powerful voice of Camille Contreras, the band brilliantly blends melody, rage and pure emotion.

L’événement Novelists + TSS + Vianova Tours a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37