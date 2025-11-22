Novemberfest La Grange Entressen Istres

Novemberfest

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 19h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une soirée conviviale et solidaire autour de la Novemberfest bières, musique, danse et repas aux accents alsaciens, au profit du Téléthon.

Ambiance festive garantie avec la Novemberfest organisée par le Comité des Fêtes d’Entressen !

Venez partager une soirée pleine de bonne humeur autour de bières artisanales, de musique et de danses, le tout pour une belle cause l’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.



Deux formules au choix



5 € pour profiter de la musique et de l’ambiance en dégustant bières et bretzels ;

25 € pour savourer un repas complet aux saveurs alsaciennes flammekuech, jambon braisé, pommes de terre grenailles, salade verte, munster et forêt noire.



Réservation jusqu’au 11 novembre. Une belle soirée en perspective, entre convivialité et solidarité ! .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16

English :

An evening of conviviality and solidarity around the Novemberfest: beers, music, dancing and a meal with an Alsatian flavour, in aid of the Telethon.

German :

Ein geselliger und solidarischer Abend rund um das Novemberfest: Bier, Musik, Tanz und Essen mit elsässischen Akzenten, zugunsten des Telethon.

Italiano :

Una serata conviviale e solidale alla Novemberfest: birra, musica, balli e un pasto dal sapore alsaziano, tutto a favore di Telethon.

Espanol :

Una velada amistosa y solidaria en la Fiesta de Noviembre: cerveza, música, baile y una comida con sabor alsaciano, todo a beneficio del Teletón.

L’événement Novemberfest Istres a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme d’Istres