Novemberfest Salle des fêtes Marsanne

Novemberfest

Salle des fêtes Espace du Buis Marsanne Drôme

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

la Novemberfest! Parce qu’en Allemagne c’est en octobre… mais nous, on n’est pas des Allemands !

amicalrccm@gmail.com

novemberfest! Because in Germany it’s in October? but we’re not Germans!

das Novemberfest! In Deutschland ist es im Oktober, aber wir sind keine Deutschen!

novemberfest! Perché in Germania è in ottobre? Ma noi non siamo tedeschi!

¡Fiesta de noviembre! Porque en Alemania es en octubre… ¡pero no somos alemanes!

