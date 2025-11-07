Novemberfest Salle des fêtes Marsanne
Salle des fêtes Espace du Buis Marsanne Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
la Novemberfest! Parce qu’en Allemagne c’est en octobre… mais nous, on n’est pas des Allemands !
Salle des fêtes Espace du Buis Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicalrccm@gmail.com
English :
novemberfest! Because in Germany it’s in October? but we’re not Germans!
German :
das Novemberfest! In Deutschland ist es im Oktober, aber wir sind keine Deutschen!
Italiano :
novemberfest! Perché in Germania è in ottobre? Ma noi non siamo tedeschi!
Espanol :
¡Fiesta de noviembre! Porque en Alemania es en octubre… ¡pero no somos alemanes!
