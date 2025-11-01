Novembre bleu Arès

Novembre bleu Arès samedi 1 novembre 2025.

Arès Gironde

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

NOVEMBRE BLEU

Novembre Bleu est une campagne dédiée à la sensibilisation au cancer de la prostate et à la santé masculine.

Elle incite les hommes à se faire dépister et à parler de leur santé.

Tout public Gratuit

Découvrez le programme sur www.ville-ares.fr

Renseignements auprès du CCAS d’Arès au 05 57 17 01 01

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 01 01

