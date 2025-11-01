Novembre bleu Arès
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-30
2025-11-01
NOVEMBRE BLEU
Novembre Bleu est une campagne dédiée à la sensibilisation au cancer de la prostate et à la santé masculine.
Elle incite les hommes à se faire dépister et à parler de leur santé.
Tout public Gratuit
Découvrez le programme sur www.ville-ares.fr
Renseignements auprès du CCAS d’Arès au 05 57 17 01 01
Lieu selon le programme. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 01 01
