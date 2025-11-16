Novembre Bleu Chepniers

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

50 Le Bourg Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Balade à vélo à l’occasion de Novembre Bleu
50 Le Bourg Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 31 19 

English :

Blue November bike ride

German :

Fahrradtour anlässlich des Blauen Novembers

Italiano :

Novembre blu in bicicletta

Espanol :

Paseo en bicicleta por el noviembre azul

