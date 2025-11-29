NOVEMBRE BLEU Marche et visite intérieure du château le Kinnor Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge
Marche de 6km et visite intérieure du château le Kinnor organisées par l’association Rencontrons-Nous à Cheffreville-Tonnencourt le samedi 29 novembre à 14h00.
Départ du château le Kinnor à 14h00.
Visite intérieure du château Le Kinnor Goûter au château Participation 5€
Une partie des participations sera reversée à la Ligue contre le cancer. .
Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 10 22 72 94
English : NOVEMBRE BLEU Marche et visite intérieure du château le Kinnor Fervaques
6km walk and indoor tour of Château le Kinnor organized by the Rencontrons-Nous association in Cheffreville-Tonnencourt on Saturday November 29 at 2:00 pm.
German : NOVEMBRE BLEU Marche et visite intérieure du château le Kinnor Fervaques
6km Wanderung und Innenbesichtigung des Schlosses le Kinnor, organisiert von der Vereinigung Rencontrons-Nous in Cheffreville-Tonnencourt am Samstag, den 29. November um 14:00 Uhr.
Italiano :
Passeggiata di 6 km e visita interna di Château le Kinnor organizzata dall’associazione Rencontrons-Nous a Cheffreville-Tonnencourt sabato 29 novembre alle 14.00.
Espanol :
Marcha de 6 km y visita interior del Château le Kinnor organizada por la asociación Rencontrons-Nous en Cheffreville-Tonnencourt el sábado 29 de noviembre a las 14.00 h.
