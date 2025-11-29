NOVEMBRE EN LIVE – SOIREE DUB – SC’ART A B Bonneville

NOVEMBRE EN LIVE – SOIREE DUB – SC’ART A B Bonneville samedi 29 novembre 2025.

NOVEMBRE EN LIVE – SOIREE DUB Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

EPCA BONNEVILLE PRÉSENTE : NOVEMBRE EN LIVE – SOIREE DUBLa soirée DUB clôture en beauté Novembre en live avec une ambiance festive mêlant électro, afrodisco et sons tropicaux. FDM, duo de jumeaux passionnés, propose une expérience immersive entre roots, dub et reggae, portée par une énergie communicative. RAAVNI, artiste nantais, fusionne didgeridoo, machines et claviers pour créer un électro dub tribal puissant, propice à la danse et au voyage intérieur. Enfin, VOILAAA, projet afro-disco de Bruno Hovart, replonge le public dans l’ambiance groovy des années 70, entre Lagos et Abidjan. Une soirée riche en vibrations, rythmes envoûtants et bonnes ondes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SC’ART A B 137 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 74130 Bonneville 74