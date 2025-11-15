Novembre pour les parents Bulle de nature Altenach
Novembre pour les parents Bulle de nature Altenach samedi 15 novembre 2025.
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Sur inscription au 03 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
Sortie destinée aux enfants agés de 5 à 12 ans et à leurs parents.
La bulle de nature, un instant privilégié avec votre enfant au contact de la forêt !
Nous vous proposons de partager un moment rien qu’à vous avec votre enfant pour observer, explorer, jouer, ressentir et s’émerveiller ensemble. Une matinée pour se reconnecter à la nature qui nous entoure, être dans l’instant présent avec son enfant et recharger les batteries en famille !
Inscription obligatoire avant le vendredi 14 novembre.
20 places. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
English :
The nature bubble, a privileged moment with your child in contact with the forest.
Registration on 03 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
German :
Die Naturblase, ein besonderer Moment mit Ihrem Kind im Kontakt mit dem Wald.
Nach Anmeldung unter 03 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
Italiano :
La bolla della natura, un momento speciale con il vostro bambino a contatto con la foresta.
Per prenotare, chiamare il numero 03 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
Espanol :
La burbuja de la naturaleza, un momento especial con su hijo en contacto con el bosque.
Para reservar, llame al 03 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
