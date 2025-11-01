Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire

Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

2025-11-01

Novembre vert revient pour une nouvelle édition ! Au programme ateliers pratiques, marché artisans et producteurs, zone de gratuité, repairs café…

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Green November 2025 Circular Economy Month

Green November is back for another edition! On the programme: practical workshops, artisan and producer market, free zone, repair café…

German : Grüner November 2025 der Monat der Kreislaufwirtschaft

Novembre vert kehrt mit einer neuen Ausgabe zurück! Auf dem Programm stehen praktische Workshops, ein Handwerks- und Erzeugermarkt, eine kostenlose Zone, Reparaturcafés …

Italiano :

Il novembre verde è tornato! In programma: laboratori pratici, mercato dell’artigianato e dei produttori, zona franca, caffè di riparazione…

Espanol :

¡Vuelve el Noviembre Verde! En el programa: talleres prácticos, mercado de artesanía y productores, zona libre, café de reparaciones…

L’événement Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire Rochefort a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan