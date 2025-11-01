Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire Rochefort
Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire Rochefort samedi 1 novembre 2025.
Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire
Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-01
Novembre vert revient pour une nouvelle édition ! Au programme ateliers pratiques, marché artisans et producteurs, zone de gratuité, repairs café…
.
Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Green November 2025 Circular Economy Month
Green November is back for another edition! On the programme: practical workshops, artisan and producer market, free zone, repair café…
German : Grüner November 2025 der Monat der Kreislaufwirtschaft
Novembre vert kehrt mit einer neuen Ausgabe zurück! Auf dem Programm stehen praktische Workshops, ein Handwerks- und Erzeugermarkt, eine kostenlose Zone, Reparaturcafés …
Italiano :
Il novembre verde è tornato! In programma: laboratori pratici, mercato dell’artigianato e dei produttori, zona franca, caffè di riparazione…
Espanol :
¡Vuelve el Noviembre Verde! En el programa: talleres prácticos, mercado de artesanía y productores, zona libre, café de reparaciones…
L’événement Novembre Vert 2025 le mois de l’Economie Circulaire Rochefort a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan