Novembre violet… libres et vivantes ! Mairie salle du conseil Ascain

Novembre violet… libres et vivantes !

Mairie salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Eme8 se mobilise tout au long du mois de novembre. Des rendez-vous pour réfléchir, partager, agir et faire entendre nos voix contre toutes les formes de violences.

Projection du documentaire “Bi arnas” suivi d’un débat avec Olatz Dañobeitia et Lorea Mentaberri modéré par Goizeder Taberna. La projection du film se fait en basque avec les sous-titres en français. .

eme8.azkaine@gmail.com

