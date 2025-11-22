Novembre violet… libres et vivantes ! Place Pierre Loti Ascain
Novembre violet… libres et vivantes ! Place Pierre Loti Ascain samedi 22 novembre 2025.
Novembre violet… libres et vivantes !
Place Pierre Loti Bar Restaurant Xoko Ona Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Eme8 se mobilise tout au long du mois de novembre. Des rendez-vous pour réfléchir, partager, agir et faire entendre nos voix contre toutes les formes de violences.
Concert d’Aidüru. .
Place Pierre Loti Bar Restaurant Xoko Ona Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 81 16 64 eme8.azkaine@gmail.com
English : Novembre violet… libres et vivantes !
German : Novembre violet… libres et vivantes !
Italiano :
Espanol : Novembre violet… libres et vivantes !
L’événement Novembre violet… libres et vivantes ! Ascain a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays Basque