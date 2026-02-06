Noves Tattoo Show #3 Salle de l’Espacier Noves
Noves Tattoo Show #3 Salle de l’Espacier Noves samedi 7 mars 2026.
Noves Tattoo Show #3
Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Noves Tattoo Show #3
Le Noves Tattoo Show débarque pour sa 3ème édition ! Les 7 et 8 mars 2026, préparez-vous à une immersion totale dans l’univers de l’art corporel.
Que vous soyez un collectionneur aguerri, un amateur de petits flashs ou simplement curieux, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable au cœur de la Provence.
Pourquoi venir au Noves Tattoo Show ?
* Des Artistes d’Exception Une sélection de tatoueurs talentueux prêts à transformer vos idées en véritables œuvres d’art.
* Tous les styles représentés Réalisme, Old School, Dotwork, Ornemental, Japonais… trouvez l’artiste qui vous correspond !
* Un Week-end de Show & Culture
* Concours Tattoo Le moment fort du week-end pour récompenser les plus belles créations.
* Animations Musique, shows et stands de créateurs (piercing, bijoux, mode).
* Convivialité Espace restauration avec foodtrucks et buvette sur place.
Cette année,le Noves Tattoo Show s’ouvre a l international.des artistes ukrainiennes et irlandaises seront presentes dans notre magnifique village. Pensez à réserver votre séance de tatouage pour cet événement car les agendas sont déjà bien remplis .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 65 12 05 novestattoshow@gmail.com
English :
Noves Tattoo Show #3
