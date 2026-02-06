Noves Tattoo Show #3 Salle de l’Espacier Noves

Noves Tattoo Show #3

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. Salle de l'Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Le Noves Tattoo Show débarque pour sa 3ème édition ! Les 7 et 8 mars 2026, préparez-vous à une immersion totale dans l’univers de l’art corporel.

Que vous soyez un collectionneur aguerri, un amateur de petits flashs ou simplement curieux, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable au cœur de la Provence.

Pourquoi venir au Noves Tattoo Show ?

* Des Artistes d’Exception Une sélection de tatoueurs talentueux prêts à transformer vos idées en véritables œuvres d’art.

* Tous les styles représentés Réalisme, Old School, Dotwork, Ornemental, Japonais… trouvez l’artiste qui vous correspond !

* Un Week-end de Show & Culture

* Concours Tattoo Le moment fort du week-end pour récompenser les plus belles créations.

* Animations Musique, shows et stands de créateurs (piercing, bijoux, mode).

* Convivialité Espace restauration avec foodtrucks et buvette sur place.



Cette année,le Noves Tattoo Show s’ouvre a l international.des artistes ukrainiennes et irlandaises seront presentes dans notre magnifique village. Pensez à réserver votre séance de tatouage pour cet événement car les agendas sont déjà bien remplis .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 65 12 05 novestattoshow@gmail.com

