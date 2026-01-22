Novice + Tri Breur Sacé

Novice + Tri Breur

Bar associatif La Grange Sacé Mayenne

Les groupes Novice et Tri Beur vous propose unconcert mélant Rock, Jazz, Country et reprises rock

Fondé en 1996, le groupe Novice a connu une jolie renommée locale pendant plus de 15 ans avant de faire une longue pause à la sortie de leur dernier opus en 2013 ( Dernière Apparution ).

Ce soir, le groupe remet le couvert pour leur plus grand plaisir au bar La Grange, lieu qu’ils affectionnent tout particulièrement.

Pour décrire leur musique, voilà ce qu’en disait la FNAC à l’époque Novice nous distille un rock saupoudré d’inflexions jazz et country. La musique de Novice transcende les qualités du groupe sur le devant de la scène … 15 ans après, nous aurons l’occasion de constater qu’ils n’ont pas perdu la main…

Tri Breur assureront leur 1ere partie avec des reprises rock. Tri Breur, c’est trois frères en breton. Avec une moyenne d’âge de 15 ans, ils font partie de la famille Novice .

Concert gratuit et sans réservation Tout public

Camion pizza sur place .

Bar associatif La Grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 15 16 99

The bands Novice and Tri Beur offer you a mix of rock, jazz, country and rock covers

