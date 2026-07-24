Informations pratiques

Maurrin

Novillada sans picador Maurrin

Maurrin Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Novillada sans picador pour les fêtes de Maurrin. 4 Novillos Alma Serena pour Sacha Mosti, Julio Martin, Israel Guirao et Ruben Vara. .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 62 15

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English : Novillada sans picador Maurrin

L’événement Novillada sans picador Maurrin Maurrin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade