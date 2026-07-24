AGENDA · Maurrin
Novillada sans picador Maurrin Maurrin
vendredi 7 août 2026 · Maurrin
Informations pratiques
Maurrin
Novillada sans picador Maurrin
Maurrin Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Novillada sans picador pour les fêtes de Maurrin. 4 Novillos Alma Serena pour Sacha Mosti, Julio Martin, Israel Guirao et Ruben Vara. .
Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 62 15
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English : Novillada sans picador Maurrin
L’événement Novillada sans picador Maurrin Maurrin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade