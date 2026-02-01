NO(w) Beauty le 17 février au New Morning New Morning Paris

Release party de l’album (un) seen (30 janvier 2026)

« Le quartette surpasse les espérances suscitées par son premier disque, et se montre sous un nouveau jour tout en affirmant une identité sans pareil.

Une succession de petites merveilles de performances individuelles, pensées et portées collectivement.

Une qualité architecturale aussi impressionnante qu’émouvante, combinaison rare s’il en est. »

Yazid Kouloughli, Jazz Magazine

La musique de NO(w) Beauty ne cherche pas à plaire : elle cherche à toucher, à élever. Elle revendique une émotion sincère, et une volonté de sublimer l’instant. À la croisée des genres, le groupe s’impose comme une formation incontournable du jazz d’aujourd’hui – poétique, libre, et profondément humaine.

Révélé comme une des voix les plus singulières du jazz contemporain, NO(w) Beauty est un quartet franco-américain co-leadé par quatre musiciens parmi les plus appréciés de la scène actuelle. Leur premier album, sorti en 2023, a fait l’effet d’une révélation, recevant de nombreuses distinctions.

Par un mélange audacieux de jazz moderne, de musique classique européenne, de hip-hop, et de sons électroniques, NO(w) Beauty continue de franchir les frontières stylistiques avec une grande liberté créative, sans jamais perdre de vue son geste initial : offrir de la beauté.

Chaque morceau de ce nouvel possède sa propre identité, mais tous s’imbriquent dans une narration globale, où la force collective prend le pas sur l’individuel. Les quatre membres signent les compositions à parts égales, nourries de leurs échanges, de leur complicité, et avec la volonté de se renouveler.

Enzo Carniel : piano et électronique

Hermon Mehari : trompette

Damien Varaillon : contrebasse

Stéphane Adsuar : batterie

1ere partie : Sam Amidon

Un jazz à l’identité sans pareil

Entre jazz moderne, musique classique, hip-hop, et sons électroniques, NO(w) Beauty franchit les frontières sans perdre de vue son but : offrir de la beauté.

Le mardi 17 février 2026

de 20h30 à 22h45

payant Tarif plein : 25 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

