No(w) Beauty Les Petites Gouttes Paris
No(w) Beauty Les Petites Gouttes Paris mardi 17 février 2026.
Leur premier album, sorti en 2023, a fait l’effet d’une révélation, recevant de nombreuses distinctions : « Groupe français de l’année » (Jazz Magazine – Jazz News), Coup de coeur Jazz (Académie Charles Cros) etc…
1ère partie : Sam Amidon
Enzo Carniel: Piano
Hermon Mehari: Trompette
Damien Varaillon: Contrebasse
Stéphane Adsuar: Batterie
Révélé comme une des voix les plus singulières du jazz contemporain, NO(w) Beauty est un quartet franco-américain co-leadé par quatre musiciens parmi les plus appréciés de la scène actuelle.
Le mardi 17 février 2026
de 20h30 à 22h30
payant
28 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T21:30:00+01:00
fin : 2026-02-17T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-17T20:30:00+02:00_2026-02-17T22:30:00+02:00
Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Les Petites Gouttes et trouvez le meilleur itinéraire