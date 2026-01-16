No(w) Beauty Les Petites Gouttes Paris

Leur premier album, sorti en 2023, a fait l’effet d’une révélation, recevant de nombreuses distinctions : « Groupe français de l’année » (Jazz Magazine – Jazz News), Coup de coeur Jazz (Académie Charles Cros) etc…

1ère partie : Sam Amidon

Enzo Carniel: Piano

Hermon Mehari: Trompette

Damien Varaillon: Contrebasse

Stéphane Adsuar: Batterie

Révélé comme une des voix les plus singulières du jazz contemporain, NO(w) Beauty est un quartet franco-américain co-leadé par quatre musiciens parmi les plus appréciés de la scène actuelle.

Le mardi 17 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-17T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-17T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-17T20:30:00+02:00_2026-02-17T22:30:00+02:00

Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris



Afficher la carte du lieu Les Petites Gouttes et trouvez le meilleur itinéraire

