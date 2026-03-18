Now future Le Colisée Biarritz

Now future

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Pièce en trois actes, environ une heure et demie, jouée par six comédiennes.

Comédie de science fiction.

Nous sommes dans un futur lointain. La terre a changé, les humains aussi. Ils vivent heureux, en harmonie avec la nature et avec une technologie pointue qui leur évite les corvées du quotidien, dans un monde sans conflit ni violence. Ont-ils raison d’être aussi sereins ?

Par Copines et compagnie.

Association du Boucalot .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 78 10 40

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English : Now future

L’événement Now future Biarritz a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Biarritz