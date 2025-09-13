Nowart Vibration d’un parcours Compiègne

Place du Change Compiègne Oise

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-12

2025-09-13

Arnaud Rabier, alias Nowart, célèbre quatre décennies d’une œuvre libre, engagée, née dans la rue et nourrie par le souffle du hip-hop.

Artiste plasticien et vidéaste, il puise son inspiration dans le graffiti, la création collective et l’énergie urbaine une matière vivante, tournée vers l’humain. Ses œuvres, puissantes et sensibles, parlent de lien, de mémoire, de transformation. Un parcours artistique traversé par les valeurs de paix, amour, unité et dépassement de soi.

Vernissage le vendredi 12 septembre à 17h.

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75

