Noyal-Pontivy il y a 60 ans Mairie de Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fruit d’un collectage réalisé par la cinémathèque de Bretagne, des séquences sélectionnées seront projetées, relatant des scènes de la vie locale : pardons, fêtes de Pontorson, arrivée d’un nouveau recteur, processions aux trois fontaines.

Une animation proposée par Les Amis de Noyal-Pontivy.

Mairie de Noyal-Pontivy Mairie 56920 Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne

