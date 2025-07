Noyant en fête Noyant-de-Touraine

Noyant en fête Noyant-de-Touraine samedi 5 juillet 2025.

Noyant en fête

Etang de Fosson Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Nouvelle édition de « Noyant en fête » organisée par la municipalité.

Plusieurs animations sont au programme ateliers, théâtre, laser game, randonnée, danse, structures gonflables, village Feu d’artifice à 23h suivi d’une soirée avec DJ Adson.

Nouvelle édition de « Noyant en fête » organisée par la municipalité.

Plusieurs animations sont au programme ateliers, théâtre, laser game, randonnée, danse, structures gonflables, village Feu d’artifice à 23h suivi d’une soirée avec DJ Adson. .

Etang de Fosson Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 82 03 mairie@noyant-de-touraine.fr

English :

New edition of « Noyant en fête » organized by the municipality.

On the program: workshops, theater, laser game, hiking, dance, inflatables, village fireworks at 11pm followed by a party with DJ Adson.

German :

Neue Ausgabe von « Noyant en fête », das von der Stadtverwaltung organisiert wird.

Mehrere Animationen stehen auf dem Programm: Workshops, Theater, Lasergame, Wanderung, Tanz, Hüpfburgen, Dorf Feuerwerk um 23 Uhr, gefolgt von einer Party mit DJ Adson.

Italiano :

Un’altra edizione di « Noyant en fête », organizzata dal Comune.

Il programma prevede laboratori, teatro, laser tag, passeggiate, balli, gonfiabili e uno spettacolo pirotecnico del villaggio alle 23.00 seguito da una festa con DJ Adson.

Espanol :

Otra edición de « Noyant en fête », organizada por el ayuntamiento.

El programa incluye talleres, teatro, láser tag, marcha, baile, hinchables y un castillo de fuegos artificiales en el pueblo a las 23:00, seguido de una fiesta con DJ Adson.

L’événement Noyant en fête Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2025-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme