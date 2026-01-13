Noy’Art Festival 2026 Salle Poly’sons Noyarey 20 – 22 février 10 € / 8 € / Jeune public 6 €

Festival d’Arts Vivants de Noyarey 4ème édition

Pour cette 4ᵉ édition, et porté par le succès des années précédentes, le festival revient avec une programmation élargie, riche et éclectique ! Comédies, musiques, théâtre d’improvisation, spectacle jeune public et comédies dramatiques se succéderont pour offrir des moments de rire, d’émotion et de partage.

Entre deux spectacles, profitez des tours de Rosalie en accès libre ainsi que de la buvette et de la petite restauration sur place.

**Un rendez-vous festif et convivial à ne pas manquer !**

Programme détaillé :

——————–

► VENDREDI 20 FEVRIER 20h30 – Comédie – Durée : 1h25 – Cie « Interlude & Cie » (Noyarey)

Lieu : salle Poly’Sons

« Les Cachottiers », de Luc Chaumard

Mise en scène Laure Pinatel

A partir de 10 ans

Quand un simple week-end vire au chaos total ! Entre bébés, mensonges et quiproquos, tout dérape dans cette comédie délirante où chaque cachottier en cache toujours un autre.

► SAMEDI 21 FEVRIER 10h30 – contes pour les tout petits – Durée : 1h00 – Cie « Paparlottes » (Noyarey)

Lieu : Gymnase Charles de Gaulle

Contes fantastiques pour petites oreilles

Des histoires craquantes et croquantes de gentils monstres et d’enfants qui aiment aller au bout du chemin, juste là où il se passe quelque chose…

► SAMEDI 21 FEVRIER 12h Repas Tartiflette

Repas pour 1 personne.

Servi le samedi 21 fév. à 12h, au gymnase.

Menu : Salade verte, Tartiflette, Salade de fruits, Verre de vin ou soft, pain.

Réservation obligatoire avant le 16 février 2026.

► SAMEDI 21 FEVRIER 13H30 – Batook, art de rue – Durée : 45 min. – Cie« Bom Dia » (Tullins)

Lieu : Parvis de la salle Poly’Sons

Tout public

Musique et rythmes afro brésilien, déambulation, chorégraphique, énergie, bonne humeur

► SAMEDI 21 FEVRIER 14h30 – Comédie sociale – Durée : 1h10 – Cie « C’est un signe ! » (Grenoble)

Lieu : Salle Poly’Sons

« Sur le Quai », d’après Denise Bonal

Mise en scène : Julie Gambaudo

Tout public

Rejoignez-nous sur notre quai de gare et rencontrez des voyageurs de tous les horizons qui partageront, avec vous, des moments de vie, des instants précieux.

► SAMEDI 21 FEVRIER 16h00 – Contes pour toute la famille – Durée : 1h00 – Cie « Paparlottes » (Noyarey)

Lieu : Gymnase Charles de Gaulle

Tout public à partir de 7 ans.

L’Orient recèle un trésor de récits fantastiques plus que millénaires, nous vous emportons sur le tapis volant des mille et une histoires orientales…Frissons et plaisirs assurés.

► SAMEDI 21 FEVRIER 17h30 – Spectacle musical, duo piano voix – Durée : 1h10 – Cie « Frankensongs » (Vaulnaveys le Bas)

Lieu : Salle Poly’Sons

« Chansons Reprisées »

Mise en scène : Fabienne Bellier

Tout public

Duo de voix porté par un piano, Frankensongs revisite variété française et pop anglo-saxonne. Laissez-vous embarquer pour une virée poétique, drôle et lunaire !

► SAMEDI 21 FEVRIER 20h30 – Théâtre d’improvisation long format – Durée : 1h20 – Cie « Les Eclectiks » (Grenoble)

Lieu : salle Poly’Sons

« Le monde d’après »

À partir de 10 ans

Dans la vie, un événement peut brusquement bouleverser le quotidien des gens, ce qu’ils étaient et ce qu’ils voulaient être… Venez découvrir comment ils se relèvent, évoluent et tentent de donner un nouveau sens à leur vie…

► DIMANCHE 22 FEVRIER 10h30 – théâtre et musique jeune public- Durée : 50 minutes – « JSBG Prod»

Lieu : salle Poly’Sons

« L’aventure farfelue du professeur Zikmu »

Tout public à partir de 4 ans

Découvrez le monde merveilleux de la musique à travers l’aventure farfelue du professeur Zikmu. Un spectacle musical pour les petits et les plus grands !

► DIMANCHE 22 FEVRIER 15h00 – Spectacle Historique et militant – Durée : 1h20 – Cie « Rouge Banane » (St Egrève)

Lieu : salle Poly’Sons

« Les filles aux mains jaunes », de Michel Bellier

Mise en scène : Anne Claire Brelle

Tout public à partir de 12 ans

1915. Dans une usine d’armement 4 filles aux mains jaunes, fabriquent des obus. L’arrivée de Louise, journaliste et militante va soudainement faire souffler un vent de révolte parmi les ouvrières.

► DIMANCHE 22 FEVRIER 16h30 – Musique – Durée : 45 minutes – Cie « The Raggy Jazz Band » (Noyarey)

Lieu : Parvis de la salle Poly’Sons

Tout public

Musique festive style New Orleans

► DIMANCHE 22 FEVRIER 18h00 – Commedia dell’arte – Durée : 1h35 – Cie du Théâtre de l’Arc en Ciel (Moirans)

Lieu : Salle Poly’Sons

« La Locandiera », de Carlo Goldoni

Mise en scène : Cie Alain Bertrand

Tout public

Chants, danses, musique de scène, escrime, pantomimes empruntés à la Commedia dell’arte, font de cette Locandiera un spectacle populaire, pour le plus grand plaisir du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T21:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/interlude-et-cie/evenements/noyart-2026 noyartfestival@gmail.com 0769939851

Salle Poly’sons 321 Rte de la Vanne 38360 NOYAREY Quartier Maupas-Bauches Noyarey 38360 Isère



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

