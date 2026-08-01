AGENDA · Le Faou
Noz ar Ster Goz plein air Le Faou
samedi 22 août 2026 · plein air · Le Faou
Informations pratiques
Le Faou
Noz ar Ster Goz
plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Animation danses bretonnes et fest-noz .
plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 6 60 77 20 78
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English :
L’événement Noz ar Ster Goz Le Faou a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime