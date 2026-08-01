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AGENDA · Le Faou

Noz ar Ster Goz plein air Le Faou

samedi 22 août 2026 · plein air · Le Faou

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
plein air
Adresse
Place des Fusillés et Résistants
Ville
29590 Le Faou
Département
Finistère
Tarif

Le Faou

Noz ar Ster Goz

plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Animation danses bretonnes et fest-noz   .

plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 6 60 77 20 78 

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English :

L’événement Noz ar Ster Goz Le Faou a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime