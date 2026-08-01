Noz ar Ster Goz plein air Le Faou

Informations pratiques

Le Faou

Noz ar Ster Goz

plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Animation danses bretonnes et fest-noz .

plein air Place des Fusillés et Résistants Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 6 60 77 20 78

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English :

L’événement Noz ar Ster Goz Le Faou a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime