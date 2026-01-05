Noz Matik Plurien
Noz Matik Plurien samedi 7 février 2026.
Noz Matik
Salle des fêtes Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Les Arts O’Matiks sont de retour !
Cette année, nous avons souhaité mettre en avant la musique traditionnelle bretonne.
Venez danser lors de notre tout premier Noz Matik.
Au programme restauration et buvette sur place, évidemment.
Au rythme de
– Accords d’un Soir (ADS)
– Jaï
– Electrad
Événement organisé par Les Arts O’matik .
Salle des fêtes Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noz Matik Plurien a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor