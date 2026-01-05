Noz Matik Plurien

Noz Matik

Salle des fêtes Plurien Côtes-d'Armor

2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les Arts O’Matiks sont de retour !

Cette année, nous avons souhaité mettre en avant la musique traditionnelle bretonne.

Venez danser lors de notre tout premier Noz Matik.

Au programme restauration et buvette sur place, évidemment.

Au rythme de

– Accords d’un Soir (ADS)

– Jaï

– Electrad

Événement organisé par Les Arts O’matik .

Salle des fêtes Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

