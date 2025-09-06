NOZAY S’EXPOSE ! Nozay
Centre-ville Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
2025-09-06
Retrouvez les commerçants, artisans et associations dans les rues de Nozay !
Les commerçants, associations et artisans nozéens réinvestissent le centre-bourg de la commune samedi 6 septembre 2025 pour la 10ème édition de Nozay s’expose !
Chaque année, la municipalité et Vita’Ville organisent ce rendez-vous avec la volonté de mettre à l’honneur les acteurs participant au dynamisme de Nozay.
Animations de rue et déambulations, braderie des commerçants, créateurs, associations nozéennes, vide-grenier organisé par Noz’Ayles pour le Téléthon, animations gratuites pour les enfants et restauration sur place… votre commune sera en fête pour le plaisir de tous !
Venez nombreux samedi 6 septembre, de 9h à 19h, au cœur de la commune ! .
Centre-ville Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 79 79 mairie@nozay44.fr
English :
Find shops, craftsmen and associations in the streets of Nozay!
German :
Finden Sie die Händler, Handwerker und Vereine in den Straßen von Nozay!
Italiano :
Passeggiate per le strade di Nozay e incontrate i commercianti, gli artigiani e le associazioni!
Espanol :
Pasee por las calles de Nozay y conozca a los comerciantes, artesanos y asociaciones
