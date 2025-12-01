Noz’Cavalcade Trail de nuit Complexe Sportif de la Cavale Blanche Brest

Noz’Cavalcade Trail de nuit

Complexe Sportif de la Cavale Blanche Avenue de la Libération Brest

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

L’épreuve a lieu le long des rives de la Penfeld avec une passage dans les souterrains et douves du fort du Questel où sera disponible un ravitaillement solide et liquide dans une salle du fort.

Deux courses sont proposées:

– le solo sur l’ensemble du parcours (15km). Prix 12€ en préinscription sur le site de notre prestataire.

– le relais pour une course en duo avec un passage de témoin au fort du Questel. Prix 16€/ relai en pré-inscription sur le site de notre prestataire.

Informations pratiques

Les épreuves se courent en semi-autosuffisance, il appartient donc aux concurrents d’emporter avec eux les ravitaillements solides et liquides qu’ils estiment nécessaires.

​Une lampe frontale est obligatoire.

​Ravitaillement XXL en fin de parcours.

Chronométrage par puce.

Des courses enfants (la course de Yétis) auront lieu à partir de 16h00 des épreuves (autorisation parentale obligatoire).

Un cani-trail découverte vous est proposé en préambule de notre course.

Cette année l’événement soutien Handi’Chiens (1€ reversé par participant).​ .

Complexe Sportif de la Cavale Blanche Avenue de la Libération Brest 29200 Finistère Bretagne

