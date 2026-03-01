Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton Landeleau
Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton Landeleau samedi 14 mars 2026.
Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton
L’événement Nozvezh Yod-Kerc’h Repas chanté et conté en breton Landeleau a été mis à jour le 2026-02-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou