Nritya-e-Azam – Kathak – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris vendredi 17 octobre 2025.

Isabelle Anna – Danse

Uma N. Rao – Chant

Thomas Jacquot – Sitar

Alexis Weisgerber – Tabla

Profondément enraciné dans les traditions de l’Inde du Nord, ce quatuor représentatif d’une identité biculturelle allie la rigueur technique et la liberté de l’improvisation.

Rare occidentale labellisée par le gouvernement indien et disciple reconnue du maître Pt. Jaikishan Maharaj à New Delhi, Isabelle Anna a partagé ses neuf années en Inde entre ses récitals traditionnels et ses créations chorégraphiques, fruits de ses recherches sur les sources du Kathak. Interprète pétillante et envoûtante, elle transmet sa passion avec authenticité, sur scène et dans l’enseignement.

Umadevi Nageswara Rao, plus connue sous le nom d’Uma N. Rao, est une célébrité de la musique indienne. Née à Chennai, en Inde, Uma a baigné dans la musique, avec une passion pour les notes qui n’a fait que croître avec le temps. Son grand-père, Venugopal, a éveillé la dimension spirituelle de la musique à Uma en lui faisant découvrir les bhajans dans les temples.

Alexis Weisgerber est un joueur de tabla et pakhawaj basé à Nantes. Enseignant et concertiste formé en Inde auprès de Shubh Maharaj et Mohan Shyam Sharma, il accompagne de nombreux musiciens dans les genres classiques d’Inde du Nord, ainsi que les danses Kathak et Odissi.

Thomas Jacquot est un joueur émérite de sitar et l’un des rares spécialistes du Surbahar (sitar basse) en Europe. Il est le disciple de Ustad Imrat Khan, figure emblématique de l’Etawa Gharana qui remonte au XVIᵉ siècle, réputé pour avoir développé le style vocal joué au sitar.

Cie Kaléidans’Scop

Spectacle programmé au conservatoire Maurice Ravel, 67 Av. Edison, 75013 Paris

Nritya-e-Azam – Symphonie des émotions, impromptus rythmiques.

Nritya est un mot sanskrit qui se traduit par « la danse ».

Azam est un mot persan signifiant « le plus grand ».

Le vendredi 17 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

payant tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 15 EUR

plein tarif : 20 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

