Nritya-e-Azam – Symphonie des émotions, impromptus rythmiques conservatoire Maurice Ravel Paris

Nritya-e-Azam – Symphonie des émotions, impromptus rythmiques. Nritya est un mot sanskrit qui se traduit par « la danse ». Azam est un mot persan signifiant « le plus grand ».

Spectacle programmé au conservatoire Maurice Ravel, 67 Av. Edison, 75013 Paris

Profondément enraciné dans les traditions de l’Inde du Nord, ce quatuor représentatif d’une identité biculturelle allie la rigueur technique et la liberté de l’improvisation.

Rare occidentale labellisée par le gouvernement indien et disciple reconnue du maître Pt. Jaikishan Maharaj à New Delhi, Isabelle Anna a partagé ses neuf années en Inde entre ses récitals traditionnels et ses créations chorégraphiques, fruits de ses recherches sur les sources du Kathak. Interprète pétillante et envoûtante, elle transmet sa passion avec authenticité, sur scène et dans l’enseignement.

Alexis Weisgerber est un joueur de tabla et pakhawaj basé à Nantes. Enseignant et concertiste formé en Inde auprès de Shubh Maharaj et Mohan Shyam Sharma, il accompagne de nombreux musiciens dans les genres classiques d’Inde du Nord, ainsi que les danses Kathak et Odissi.

Umadevi Nageswara Rao, plus connue sous le nom d’Uma N. Rao, est une célébrité de la musique indienne. Formée au chant carnatique par son grand-père, et hindustani à Chennai, Uma N. Rao est une chanteuse polyvalente et accomplie dont le parcours fait le pont entre les riches traditions de la musique classique indienne et les sonorités vibrantes des musiques du monde.

Thomas Jacquot est un joueur émérite de sitar et l’un des rares spécialistes du Surbahar (sitar basse) en Europe. Il est le disciple de Ustad Imrat Khan, figure emblématique de l’Etawa Gharana qui remonte au XVIᵉ siècle, réputé pour avoir développé le style vocal joué au sitar.

Cie Kaléidans’Scop

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/event-details/nritya-e-azam-symphonie-des-emotions-impromptus-rythmiques 0145899900 lemandapa@gmail.com

conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 Paris Quartier de la Gare Paris 75013 Paris