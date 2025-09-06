NRJ Music Tour Haguenau

NRJ Music Tour Haguenau samedi 6 septembre 2025.

NRJ Music Tour

Rue de la Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 23:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Haguenau accueillera samedi 6 septembre le grand concert NRJ Music Tour qui rassemblera cette année encore les artistes du moment à l’Espace Vieille-Île

Haguenau accueillera samedi 6 septembre le grand concert NRJ Music Tour qui rassemblera cette année encore les artistes du moment à l’Espace Vieille-Île pour un show inédit devant 20 000 spectateurs ! .

Rue de la Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@haguenau.fr

English :

On Saturday, September 6, Haguenau will host the NRJ Music Tour concert, bringing together the artists of the moment at the Espace Vieille-Île

German :

Haguenau empfängt am Samstag, den 6. September, das große Konzert der NRJ Music Tour, bei dem auch dieses Jahr wieder aktuelle Künstler im Espace Vieille-Île auftreten werden

Italiano :

Sabato 6 settembre, Haguenau ospiterà il concerto NRJ Music Tour, che riunirà ancora una volta gli artisti del momento all’Espace Vieille-Île

Espanol :

El sábado 6 de septiembre, Haguenau acogerá el concierto NRJ Music Tour, que reunirá una vez más a los artistas del momento en el Espace Vieille-Île

L’événement NRJ Music Tour Haguenau a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau