NRJ Music Tour Haguenau samedi 6 septembre 2025.
Rue de la Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06 23:30:00
2025-09-06
Haguenau accueillera samedi 6 septembre le grand concert NRJ Music Tour qui rassemblera cette année encore les artistes du moment à l’Espace Vieille-Île pour un show inédit devant 20 000 spectateurs ! .
Rue de la Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@haguenau.fr
English :
On Saturday, September 6, Haguenau will host the NRJ Music Tour concert, bringing together the artists of the moment at the Espace Vieille-Île
German :
Haguenau empfängt am Samstag, den 6. September, das große Konzert der NRJ Music Tour, bei dem auch dieses Jahr wieder aktuelle Künstler im Espace Vieille-Île auftreten werden
Italiano :
Sabato 6 settembre, Haguenau ospiterà il concerto NRJ Music Tour, che riunirà ancora una volta gli artisti del momento all’Espace Vieille-Île
Espanol :
El sábado 6 de septiembre, Haguenau acogerá el concierto NRJ Music Tour, que reunirá una vez más a los artistas del momento en el Espace Vieille-Île
