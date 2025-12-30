NRT XXL W I HATE MODELS BOTL AND MORE WAREHOUSE Nantes

NRT XXL W I HATE MODELS BOTL AND MORE Début : 2026-04-17 à 23:55. Tarif : – euros.

Nantes Rave Techno XXL revient le vendredi 17 avril 2026 au Warehouse Nantes pour une édition spéciale Boiler Room avec scène 360°.En tête d’affiche, I Hate Models, figure majeure de la techno contemporaine, livrera un set intense mêlant techno, industriel et trance, entre émotion brute et énergie sombre. À ses côtés, BOTL, étoile montante de la hard techno européenne, apportera une puissance rave old school taillée pour les grands formats.La Room 1 mettra en avant la scène locale avec Just MC B2B Hder et Bones 33 B2B Miza, aux côtés des headliners, au plus proche du public.En Room 2, un Tremplin Hard Techno, suivi de Ghostface B2B Apocalipse et Drillicit._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44