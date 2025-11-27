NRT XXL W/ NICO MORENO AND MORE – WAREHOUSE Nantes

NRT XXL W/ NICO MORENO AND MORE Début : 2026-03-06 à 23:55. Tarif : – euros.

Nantes Rave Techno XXL avec Nico Moreno, Peterblue et more le vendredi 06 mars 2026 au Warehouse Nantes.La Nantes Rave Techno XXL revient avec une édition exceptionnelle dédiée au soutien des artistes et collectifs locaux, sublimée par une scène 360° en mode Boiler Room pour une immersion totale. Une nuit où têtes d’affiche internationales et talents nantais se rencontrent dans la plus pure tradition rave.Après un passage complet en 2024, Nico Moreno signe son retour pour l’une de ses seules dates françaises de 2026. À ses côtés, Peterblue, sensation colombienne de la nouvelle vague rave, apportera sa signature hybride entre gros groove, rythmes latins et énergie club. _Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44