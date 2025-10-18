Nü. Salle de spectacle l’Ekla Le Teich
Nü. Salle de spectacle l’Ekla Le Teich samedi 18 octobre 2025.
Nü.
Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
NÜ est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement, pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent.
Jeune public 0/5 ans. .
Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
English : Nü.
German : Nü.
Italiano :
Espanol : Nü.
L’événement Nü. Le Teich a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Le Teich