Nü. Salle de spectacle l'Ekla Le Teich samedi 18 octobre 2025.

Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

NÜ est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement, pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent.

Jeune public 0/5 ans. .

Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

