NÜ – L’EKLA Le Teich

NÜ – L’EKLA Le Teich samedi 18 octobre 2025.

NÜ Début : 2025-10-18 à 10:30. Tarif : – euros.

L’EKLA – NÜ NÜ est un vrai concert pour les tout-petits. On y tisse les mots, on y raconte nos habits sur la peau : comment on peut bouger, ou non, dans des vêtements que l’on n’a pas choisis, comment on a grandi, mais aussi ce que c’est d’être nu, tout nu ! Voix et corps, banjo, sax, cajón et musique électro, racontent les vêtements, ceux qui grattent et ceux qui caressent, ceux qui disent qu’on a grandi, que le temps a filé, que la saison a changé. On chante la peau, la nôtre et celle des animaux, écailles, poils et pics, cornes, fourrure, cuir et plumes, on danse nos habits, les trop grands et les trop petits ! NÜ est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement, pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent. Par la Compagnie Passe-Montagne

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich 33