Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Nü

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23 10:30:00

fin : 2027-01-23 11:05:00

Date(s) :

2027-01-23

NÜ est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement, pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent.

Vous êtes bien installés, tout autour de la scène, le concert peut commencer !

Voix et corps, banjo, sax, cajón et musique électro racontent les vêtements, ceux qui grattent et ceux qui caressent, ceux qui disent qu’on a grandi, que le temps a filé, que la saison a changé. On chante la peau, la nôtre et celle des animaux, écailles, poils et pics, cornes, fourrure, cuire et plumes, on danse nos habits, les trop grands et les trop petits !

NÜ est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement, pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent. .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

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English :

NÜ is a musical exploration of the rituals of dressing, for toddlers and those who accompany them.

L’événement Nü Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau