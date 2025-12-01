Nuage Chalon-sur-Saône

Nuage Chalon-sur-Saône mercredi 17 décembre 2025.

Nuage

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Avec leur sensibilité artistique, c’est la tête dans les nuages que la Cie SZ nous embarque à la conquête du ciel, pour sublimer 4 courts métrages poétiques à la portée universelle !

Franck et Damien Litzler s’ouvrent ici avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de Dame Nature, mais aussi, pour mieux comprendre celle-ci, sur des notions telles que l’esprit d’aventure, l’échange avec autrui, la rencontre de l’altérité.

A l’instar des créations successives de SZ depuis 2012 (Le petit monde de Leo Lionni, Le voyage du lion Boniface et Komaneko), les deux frères ont pensé Nuages pour tous les publics. Un ciné-concert qui fait traverser toutes sortes d’émotions aux plus jeunes dans un univers indie-pop electronica bigarré mais adapté… et qui saisit tout autant les adultes !

Les musiciens explorent un instrumentarium à la palette sonore étendue pour s’adapter aux esthétiques et aux propos de ces films magnifiques et puissants, dans un souci constant de proposer une musique exigeante mais accessible, précise sur l’image mais propice aux échappées belles !

Damien Litzler batterie, percussions et objets divers / Franck Litzler guitares, claviers et objets divers. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

English : Nuage

German : Nuage

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuage Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I