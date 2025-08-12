Nuages Haguenau

samedi 14 février 2026.

Nuages

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14 17:45:00

Date(s) :

2026-02-14

Avec leur sensibilité artistique, c’est la tête dans les nuages que la compagnie SZ nous embarque à la conquête du ciel, pour sublimer 4 courts métrages poétiques à la portée universelle !

Le but est d’inviter les spectateurs jeunes ou moins jeunes à l’évasion, tout en s’ouvrant avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de Dame Nature, mais aussi, pour mieux comprendre celle-ci, sur des notions telles que l’esprit d’aventure, l’échange avec autrui, la rencontre de l’altérité et la prise de risques induite.

Le spectacle Nuages est adapté aux tout-petits mais pensé pour tous les publics. À travers une large palette sonore et dans un univers indie-pop electronica bigarré (mais adapté), cette nouvelle création saisit tout autant les petits que les grands en procurant des émotions intenses ! .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

With their artistic sensibility, Compagnie SZ takes us on a journey to conquer the skies, to sublimate 4 poetic short films with universal appeal!

German :

Mit ihrer künstlerischen Sensibilität und dem Kopf in den Wolken erobert die Kompanie SZ den Himmel, um vier poetische Kurzfilme von universeller Tragweite zu veredeln!

Italiano :

Con la loro sensibilità artistica, la compagnia SZ ci accompagna in un viaggio alla conquista dei cieli, per portarci 4 cortometraggi poetici dal fascino universale!

Espanol :

Con su sensibilidad artística, la compañía SZ nos lleva a la conquista de los cielos, ¡para traernos 4 cortometrajes poéticos de atractivo universal!

