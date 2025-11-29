Nuances de Courbes – Ateliers de modèles vivants à theme Collectif La Main Paris

Bonjour à tous les artistes en herbe,

Nous avons voulu rendre hommage à ses muses venues d’une autre époque où rondeurs et voluptés étaient gage de beauté absolue.

Une journée spéciale où vous serez immergés dans plusieurs tableaux remarquables afin de créer des œuvres uniques mêlant poésie, mystère, grâce; symbole de féminité.

A toutes ces femmes magiques, expressives, majestueuses sous représentées dans la société et dans le monde de l’art d’aujourd’hui, venez leur rendre hommage en racontant des histoires à travers votre prisme. Grâce à de la musique live, vous serez baignés encore plus dans un univers fantasmagorique.

Alors à vos crayons, à vos pinceaux pour venir passer une journée généreuse et solaire avec nous.

Cet événement hors du temps est organisé par “Les Ateliers Libres d’Ola” et Cassandre Dagon avec l’étroite collaboration du Collectif La Main.

Vous avez la possibilité de venir la journée entière ou la demi-journée avec votre matériel.

Pour votre confort, nous mettons à votre disposition des chaises (nombre suffisant), des tréteaux ainsi que des chevalets pour les peintres (une vingtaine confondu env), vos grands formats sont les bienvenus, tous niveaux confondus.

Pour les personnes restant la journée entière, une liste de suggestions d’endroits où vous restaurer vous sera proposé. Poses longues à prévoir.

INFOS PRATIQUES

Quand : Samedi 29 Novembre 2024

Où : Collectif La Main – 42, rue de l’Amiral Roussin 75015 Paris

Métro Commerce, Cambronne, Vaugirard, Avenue Émile Zola.

TARIFS:

– Journée entière: 65 euros

– Demi-journée: 35 euros

Places limitées, reservez ici: https://www.billetweb.fr/nuances-de-courbes

⚠️Photos & Vidéos des modèles nues interdites

Accès réservé aux adhérents; adhésion possible sur place à prix libre étant une association.

Cash Only sur place! Pensez à prendre du liquide.

Un chapeau sera mis en place pour les artistes.

Lieu accessible PMR.

Programme:

10h: Accueil des participants inscrits

10h30-13h30: Matinée de poses dans l’ensemble des espaces

13h30-14h45: Déjeuner

15h-18h: Après-midi de poses dans l’ensemble des espaces

18h-19h: Apéro autour des oeuvres

19h-20h: Spectacle

20h: Dancefloor

Ateliers de modèles vivants à theme – venez peindre et dessiner avec nos decòrs et entourés de nos artistes et performances !

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h00 à 23h00

payant

Collectif La Main 42 rue de l’Amiral Roussin 75015 Paris

https://www.billetweb.fr/nuances-de-courbes lesatelierslibresdola@gmail.com