Nuances de vignes A l’angle de la rue du temple Lignières-Ambleville

lundi 10 août 2026 · A l’angle de la rue du temple · Lignières-Ambleville

Informations pratiques

Lignières-Ambleville

Nuances de vignes

A l’angle de la rue du temple 2 route du Puy de Mont Lignières-Ambleville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 08:00:00

fin : 2026-08-10 11:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Aquarelle au cœur des vignes ! Profitez de la lumière magique du matin en Grande Champagne. Initiez-vous à l’aquarelle avec Patricia. Une bulle créative unique à réserver !

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A l’angle de la rue du temple 2 route du Puy de Mont Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

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English :

Watercolor painting in the heart of the vineyards! Enjoy the magical morning light in Grande Champagne. Learn watercolor painting with Patricia. A unique creative experience not to be missed!

L’événement Nuances de vignes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-07-06 par Destination Cognac