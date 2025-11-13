NUBU en concert Rue de la chocolaterie Donzère
NUBU en concert Rue de la chocolaterie Donzère jeudi 13 novembre 2025.
NUBU en concert
Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
12-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Entre jazz, folk songs et improvisation, NUBU invente son propre folklore, une musique intemporelle autant que contemporaine. Le groupe fait se rencontrer avec malice des instruments d’époques différentes.
Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
English :
Between jazz, folk songs and improvisation, NUBU invents its own folklore, a music as timeless as it is contemporary. The group playfully brings together instruments from different eras.
German :
Zwischen Jazz, Folksongs und Improvisation erfindet NUBU seine eigene Folklore, eine zeitlose und zeitgenössische Musik. Die Band lässt Instrumente aus verschiedenen Epochen aufeinandertreffen.
Italiano :
Tra jazz, canzoni popolari e improvvisazione, NUBU inventa il proprio folklore, una musica tanto senza tempo quanto contemporanea. Il gruppo riunisce in modo giocoso strumenti di epoche diverse.
Espanol :
Entre jazz, canciones populares e improvisación, NUBU inventa su propio folclore, una música tan intemporal como contemporánea. El grupo reúne de forma lúdica instrumentos de distintas épocas.
L’événement NUBU en concert Donzère a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence