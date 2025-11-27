NUBU Studio de l’Ermitage Paris

Avec Sisters, NUBU démontre une identité musicale forte, une magnifique singularité.

Entre jeu sur les timbres et improvisation, NUBU fait résonner le passé au présent, à la fois par le choix des instruments, des techniques vocales et des textes.

Une rencontre malicieuse entre des instruments d’époques différentes : le serpent, le flugabone, le trombone, les percussions à peaux animales, la contrebasse. Un espace de liberté formidable pour la voix, traitée comme une matière à part entière, élastique, rebondissante, nourrie de scansion, de yodel, de cris. NUBU se joue avec gourmandise des époques, explore le mariage des timbres et invente un singulier folklore. Une musique intemporelle autant que contemporaine, entre jazz, folk anglo-saxonne, chansons, et improvisations explosives, puissamment énergisantes. NUBU offre au serpent – à la charge mystique qu’il suggère et à son timbre tombé dans l’oubli – une place inattendue dans un présent ébouriffant.

– Alice Leclercq

Elisabeth Coxall : Chant, Serpent

Victor Auffray : Flugabone, Chant

Thibaut du Cheyron : Trombone, Chant

Marion Ruault : Contrebasse, Chant

Guillaume Lys : Percussions

Sortie de l’album : Sisters (MACED – 2025)

Le jeudi 27 novembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 20 EUR

Prévente : 16 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

