NUBU Studio de l’Ermitage Paris jeudi 27 novembre 2025.
Avec Sisters, NUBU démontre une identité musicale forte, une magnifique singularité.
Entre jeu sur les timbres et improvisation, NUBU fait résonner le passé au présent, à la fois par le choix des instruments, des techniques vocales et des textes.
Une rencontre malicieuse entre des instruments d’époques différentes : le serpent, le flugabone, le trombone, les percussions à peaux animales, la contrebasse. Un espace de liberté formidable pour la voix, traitée comme une matière à part entière, élastique, rebondissante, nourrie de scansion, de yodel, de cris. NUBU se joue avec gourmandise des époques, explore le mariage des timbres et invente un singulier folklore. Une musique intemporelle autant que contemporaine, entre jazz, folk anglo-saxonne, chansons, et improvisations explosives, puissamment énergisantes. NUBU offre au serpent – à la charge mystique qu’il suggère et à son timbre tombé dans l’oubli – une place inattendue dans un présent ébouriffant.
– Alice Leclercq
Elisabeth Coxall : Chant, Serpent
Victor Auffray : Flugabone, Chant
Thibaut du Cheyron : Trombone, Chant
Marion Ruault : Contrebasse, Chant
Guillaume Lys : Percussions
Sortie de l’album : Sisters (MACED – 2025)
Le jeudi 27 novembre 2025
de 20h30 à 22h30
payant Tarif sur place : 20 EUR
Prévente : 16 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/nubu https://www.facebook.com/NahashUrbanBrassUnit https://www.facebook.com/NahashUrbanBrassUnit