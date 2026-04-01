Nucléaire solitude Rencontre avec le comité imbaisable Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Nucléaire solitude Rencontre avec le comité imbaisable

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rencontre avec Le comité imbaisable pour la sortie de Nucléaire solitude aux éditions Goater. Ce sera l’occasion de découvrir le travail mordant et drôle de ce duo théâtral, et de parler de nucléaire et d’amour libre.

Nucléaire solitude est la transcription d’un essai théâtral né dans la lutte de Bure, là où s’implante le projet d’enfouissement des déchets radioactifs à vie longue.

Le spectacle, écrit et interprété par Héma et Hétonque depuis 2019, s’inspire des conférences gesticulées et y ajoute dialogues et chansons. Les autrices, confrontées à la fois au manque affectif et aux idéologies anti-amour du milieu militant, questionnent ces nouvelles normes relationnelles avec un humour mordant. Leur critique s’articule avec une réflexion queer-féministe sur l’impasse du nucléaire et la genèse émotionnelle des rapports de pouvoir.

Org. Librairie Le temps qu’il fait .

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

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L’événement Nucléaire solitude Rencontre avec le comité imbaisable Mellionnec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh